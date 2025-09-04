Trayectoria de 'Lorena': Prevén que se desplace paralelo a las costas de BC Sur; así afectará Sonora, HOY en la TARDE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que se espera que la tormenta tropical 'Lorena' dé un giro hacia el norte y se desplace paralelo a las costas de Baja California Sur. Con esto se mantendrán lluvias en Baja California Sur, intensas en el sur de Baja California y Sonora, y muy fuertes en Sinaloa y regiones de Durango. TRIBUNA te cuenta cuál es el reporte del tiempo para esta tarde para Sonora.

Según la Conagua, de 15:00 horas a 18:00 horas se esperan lluvias muy fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora (km/h) en las regiones del noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora. "El ciclón tropical 'Lorena' se localizará frente a la costa occidental de Baja California Sur, y en interacción con el monzón mexicano, mantendrá lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur; puntuales intensas en Sinaloa, Sonora y sur de Baja California; puntuales muy fuertes en Nayarit y Durango; y puntuales fuertes en Chihuahua; así como intensas rachas de viento y oleaje elevado en la costa oriental y occidental del sur de la península, y posible formación de trombas marinas en el golfo de California", señala el boletín del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Además, se indicó que las lluvias previstas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, como ya ocurrió en el caso de Hermosillo en la colonia La Caridad. También señalan que los vientos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos, seguir las recomendaciones de Protección Civil y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado. De momento, Sonora mantiene la Alerta Azul por 'Lorena', según lo indicado por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Por otra parte, se señala que los desprendimientos nubosos de la tormenta tropical 'Lorena' mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales y en el transcurso de esta tarde y noche, continuará disminuyendo paulatinamente la intensidad de sus vientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui