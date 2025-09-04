VIDEO: Se forma megasocavón en la Costa de Hermosillo por lluvias de tormenta 'Lorena'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Las lluvias a causa de la tormenta tropical 'Lorena' están causando efectos en Sonora, especialmente en Hermosillo. En la capital del estado, los estragos han sido mayores, pues colonias enteras han sido afectadas por las intensas precipitaciones y hoy jueves 4 de septiembre se dio a conocer la formación de un megasocavón en la carretera rumbo a la Costa de Hermosillo. Aquí, TRIBUNA te cuenta los detalles.

El megasocavón se formó en la carretera Cero Sur, a 35 kilómetros sobre la ruta que conduce a Bahía de Kino. El socavón fue tan grande que el tramo quedó inhabilitado, lo que dejó incomunicado al ejido San Luis por la vía terrestre. El delegado municipal del ejido San Luis, Fredy Vega, informó que el hundimiento se registró poco después de las 5:00 horas; ante esto, tuvieron que habilitar una ruta alterna para transitar. Fueron poco más de 100 las familias afectadas por el socavón.

De acuerdo con los reportes, el megasocavón abarcó varios metros de ancho, por lo que las autoridades tuvieron que acudir al lugar para tomar acciones y prevenir accidentes del área afectada. Y es que, literalmente, la carretera se hundió y quedó en medio una delgada línea de concreto desmoronándose.

'Lorena' provocará fuertes lluvias aun siendo categoría baja

La presencia de 'Lorena' puede traer fuertes lluvias a Sonora aunque sea tormenta tropical, advirtió el investigador de la Universidad de Sonora (Unison) Carlos Manuel Minjarez. El responsable del Pronóstico Meteorológico de la Unison (Prometeus) señaló que 'Lorena' bajó de intensidad el día de ayer, jueves, a las 11:00 horas, degradándose a tormenta tropical, con vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora y con rachas de hasta 110 kilómetros por hora.

El nivel de humedad para Sonora sigue siendo importante, y continúan las alertas por parte del sistema de Protección Civil respecto a las potenciales lluvias, las cuales irían de fuertes a muy fuertes en la entidad, añadió. "Actualmente, las capas nubosas cubren prácticamente todo el estado de Sonora, teniendo las de mayor desarrollo vertical concentradas al sur del estado, y se sigue teniendo el pronóstico de lluvias para hoy por la tarde con acumulados moderados", expresó el especialista.

