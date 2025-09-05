Clima Ciudad Obregón HOY 5 de septiembre: Prevén LLUVIAS y bajas temperaturas por 'Lorena'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El sur de Sonora amanece bajo condiciones climáticas inestables debido a los efectos del ciclón post-tropical 'Lorena', sistema que, aunque perdió fuerza en su trayectoria por el Pacífico, continúa provocando lluvias intensas en varias regiones del estado, incluida Ciudad Obregón. Para que nada interrumpa tu jornada este viernes 5 de septiembre, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY 5 de septiembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana la ciudad presenta cielo nublado y tormentas constantes, con una sensación térmica cercana a los 23°C. La visibilidad se mantiene reducida a menos de cinco kilómetros, lo que complica la circulación en vialidades y carreteras. La humedad es del 100 por ciento y el viento sopla desde el sureste con rachas que oscilan entre 14 y 30 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, Ciudad Obregón registrará precipitaciones de gran intensidad. Entre las 6:00 y las 11:00 horas, las probabilidades de lluvia alcanzan hasta un 90 por ciento, con tormentas que acumulan varios milímetros (mm) de agua en lapsos cortos. Estas lluvias estarán acompañadas de de descargas eléctricas y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 24°C, aunque la sensación térmica se mantiene ligeramente más baja.

La presión atmosférica se ubica en 1009 mb y el índice UV permanece en nivel bajo, por lo que no se esperan riesgos asociados a la exposición solar durante la mañana.

Al avanzar la tarde, el pronóstico indica una disminución gradual en la intensidad de las precipitaciones. Hacia las 14:00 horas, se espera la presencia de lluvias intermitentes y débiles, con una probabilidad de 90 por ciento, aunque menos severas que en la mañana. La temperatura máxima rondará los 27 grados. Los vientos del sureste continuarán con rachas de hasta 33 kilómetros por hora, generando un ambiente húmedo y bochornoso.

Para la noche, las condiciones atmosféricas en Ciudad Obregón apuntan nuevamente a precipitaciones, aunque de manera más dispersa. A partir de las 20:00 horas se prevén lluvias con probabilidad de entre 60 y 70 por ciento, acompañadas de tormentas aisladas hacia la medianoche. La temperatura descenderá a los 24 grados, mientras que la sensación térmica se mantendrá en torno a los 22.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel