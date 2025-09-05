Clima Ciudad Obregón HOY 5 de septiembre: Prevén LLUVIAS FUERTES esta NOCHE y MADRUGADA por 'Lorena'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La tormenta tropical 'Lorena' seguirá causando lluvias en Ciudad Obregón, pues se prevé que siguen las lluvias fuertes durante esta noche de viernes 5 de septiembre y madrugada de sábado 6 de septiembre. TRIBUNA trae toda la información para ti, para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa; aquí el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y The Weather Channel.

Según The Weather Channel, en Ciudad Obregón habrá tormentas a las 19:00 horas con un 95 por ciento de probabilidades de lluvia y una temperatura de 25°C. Para las 20:00 horas se esperan tormentas fuertes con 100 por ciento de probabilidades de lluvias y también una temperatura estimada de 25°C. Para las 21:00 horas se tendrían tormentas fuertes con 94 por ciento de probabilidades de intensa lluvia. Para las 22:00 y 23:00 horas se espera que esté nublado con una probabilidad de lluvia de 12 por ciento y también con temperaturas que varían de 25°C a 26°C.

Clima para Ciudad Obregón en la noche

Continuarán lluvias este sábado por 'Lorena'

Guadalupe Jiménez Ortega, encargada del área de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que se seguirían presentando los efectos de 'Lorena'. "Este sábado persiste un ingreso de humedad con algunos nublados, se prevé un incremento de las temperaturas y además es posible que tengamos precipitaciones puntuales, algunas de ellas acompañadas de actividad eléctrica", señaló.

Explicó que esto se debe a que continúa llegando humedad y nublados a Sonora, principalmente a la zona de la Sierra Madre Occidental. "Los pronósticos dicen que podrían presentarse lluvias de ligeras a chubascos intermitentes, sin descartar lluvias importantes, mismas que llegarían a partir del mediodía de este sábado", detalló Jiménez Ortega.

¿Lloverá en Sonora esta noche de viernes 5 de septiembre?

De acuerdo con el SMN, de 18:00 a las 21:00 horas de este viernes 5 de septiembre, en el noroeste, norte, costa, centro, este y sur de Sonora se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo. Lo anterior a causa de los remanentes de 'Lorena' en interacción con el monzón mexicano.

El clima para esta noche en Sonora

