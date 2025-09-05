Dialogan autoridades estatales con pobladores del Río Sonora para socializar proyecto de presas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Continúan los diálogos del Gobierno del Estado con los pobladores del Río Sonora en la socialización del sistema de presas que se planea construir, aseguró el titular de la Secretaría de Gobierno, Adolfo Salazar Razo. El funcionario estatal dijo que el proyecto sigue presentándose, pero también se ha hablado sobre la proyección de un andador turístico en la ruta del Río Sonora para impulsar el desarrollo económico de los habitantes a través de la prestación de servicios y la venta de productos.

Adolfo Salazar Razo recordó que, por muchos años, en Sonora se dejó de invertir en el tema de infraestructura pluvial que garantizara el acceso al agua en todas las regiones, entre ellas el Río Sonora. "Es la tecnificación de riego jurídica en el uso del agua. Tenemos que hablar de vida; esto es lo que hemos venido planteando nosotros. El proyecto tiene todos los elementos y es suficiente para que se entienda, pero no lo entendemos solamente así", señaló.

Protestas

Después de las manifestaciones por parte de los pobladores, se presentó en concreto el Plan Integral de Construcción de las Presas. Los pobladores del Río Sonora, junto con activistas a favor del agua y del medio ambiente, se han manifestado en contra del proyecto desde su anuncio, argumentando que no se contará con agua disponible para las actividades primarias. Son tres presas que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) busca construir a lo largo del Río Sonora.

Siete mil 500 millones de pesos se planea destinar, por parte del Gobierno de México, a la construcción de tres presas en Sinoquipe, sobre el río Sonora, y en Puerta del Sol y Las Chivas, en el río San Miguel de Horcasitas.

Fuente: Tribuna del Yaqui