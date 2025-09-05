LLUVIAS fuertes en Hermosillo: Así estará el clima este viernes 5 de septiembre de 2025

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- La capital de Sonora amanece este viernes 5 de septiembre de 2025 bajo un panorama inestable, con fuertes precipitaciones desde primeras horas y condiciones que se mantendrán variables a lo largo de la jornada. Las lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos moderados, marcarán el ritmo del clima en la ciudad, donde el ambiente húmedo se hará presente tanto en la mañana como en la tarde y noche.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo registrará lluvias de diferente intensidad, desde débiles hasta moderadas, con lapsos de tormenta. Desde las seis de la mañana se presentaron precipitaciones intensas, alcanzando hasta 13 milímetros (mm) acumulados, con temperaturas cercanas a los 23 grados, sensación térmica de 21 y ráfagas de viento provenientes del sureste de hasta 36 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Conforme avancen las horas, la lluvia se mantendrá, aunque con variaciones: a las ocho de la mañana se reportarán 6.8 milímetros y para las nueve se intensificará en forma de tormenta con 6.2 mm adicionales. Durante el transcurso del mediodía las condiciones no mejorarán. Para las once de la mañana se espera lluvia débil con acumulados de 1.7 milímetros, aunque la temperatura ascenderá a los 27 grados, elevando la sensación térmica a 29.

La tarde estará marcada por precipitaciones intermitentes. A partir de las dos de la tarde se esperan nuevas tormentas con acumulados cercanos a los 11 mm, y la temperatura rondará los 26 grados con una sensación térmica de 28. El viento soplará con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora desde el sur. Posteriormente, hacia las cinco de la tarde, las lluvias persistirán en forma de tormenta con hasta 12 mm más de acumulación y temperaturas de 27 grados, aunque la sensación térmica alcanzará los 30, generando un ambiente bochornoso en la ciudad.

Al caer la noche, el panorama tenderá a estabilizarse, aunque todavía se mantendrán nublados y chubascos ligeros. A las ocho de la noche se prevé un escenario de nubes y claros, con probabilidad de lluvia débil de 1.4 milímetros, temperaturas en torno a los 24 grados y sensación térmica de 23. El viento soplará más calmado, con rachas de hasta 23 kilómetros por hora desde el sureste. Finalmente, cerca de la medianoche se mantendrá la posibilidad de lloviznas aisladas, con acumulados de poco más de un milímetro y temperaturas de 24 grados.

Fuente: Tribuna