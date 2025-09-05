Mesa Cancún: "La oposición se vació de ciudadanía": Edmundo Jacobo Molina

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Como parte de una gira nacional que contempla la socialización del proyecto político, la promoción de afiliación y la realización de asambleas distritales para cumplir con el requisito que exige el Instituto Nacional Electoral (INE), representantes del partido político Somos México estuvieron presentes en una reunión de la Mesa Cancún.

Edmundo Jacobo Molina fue el encargado de dar voz al organismo político, para exponer algunos análisis sobre el contexto nacional de la llamada 'oposición' mexicana. Aseguró que, a pesar de que el panorama no se observa favorable para que, a través de las urnas, se le pueda hacer frente al partido oficial, existe la confianza en lograr el objetivo con miras a las elecciones de 2030. Para ello, agregó, se requieren al menos 256 mil firmas ciudadanas que serán validadas por la autoridad electoral, "pero vamos a llevarles 400 mil", anotó.

El exsecretario ejecutivo del INE, cargo que ocupó por 14 años, remarcó que el mayor triunfo del partido en el poder ha sido el generar la idea de que "no se puede hacer nada, resignémonos". No obstante, hasta el momento han encontrado las simpatías y el respaldo ciudadano que les ha permitido continuar con el proyecto de establecer un "partido de causas", sin etiquetas de derecha, centro o izquierda.

Jacobo Molina, quien nació en Hermosillo pero hizo su vida profesional fuera de Sonora, reconoció que "la oposición se vació de ciudadanía. El PAN fue una opción ciudadana, pero llegó al poder y se vació de ciudadanía". Por esa razón, buscan que Somos México esté a la altura de la sociedad civil que ha manifestado públicamente el rechazo al oficialismo con expresiones como la Marea Rosa. En este proceso de formalización como institución política, en octubre y noviembre próximos se realizarán asambleas en la capital sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui