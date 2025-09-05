Personas albergadas y daños leves dejaron lluvias en Cajeme por tormenta 'Lorena'

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Caídas de árboles, ramas y cableado; encharcamientos importantes y al menos 20 personas que tuvieron que ser llevadas a albergues fue el saldo de las fuertes lluvias registradas por los efectos de la tormenta 'Lorena' en Cajeme.

"Hubo personas en situación de calle y otras que estuvieron en situación de riesgo por la vulnerabilidad de sus viviendas, las que tuvieron que ser trasladadas a los albergues; tan solo en Pueblo Yaqui llevamos 16 y en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón otras cuatro", mencionó Francisco Mendoza, titular de Protección Civil Municipal.

Personal de Protección Civil, de Salud, así como de comisarías y delegaciones, participó en los operativos de atención a la ciudadanía. En tanto, Protección Civil recibió 50 llamados del C5 entre la noche del jueves y la tarde del viernes.

Por su parte, el comandante del departamento de Bomberos de Cajeme, Víctor Manosalvas Mena, exhortó a la población a mantener la precaución para evitar accidentes automovilísticos en estos días lluviosos.

Se relaja alerta en Cajeme

Luego de que con el paso de las horas 'Lorena' se degradó de tormenta a depresión tropical, la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) de Cajeme dio a conocer que el municipio dejó de estar en alerta verde. De acuerdo a la dependencia en materia de Protección Civil, hasta el momento se estima una precipitación acumulada de entre 25 y 75 milímetros en diversas zonas del municipio, sin que se hayan reportado afectaciones mayores.

Fuente: Tribuna del Yaqui