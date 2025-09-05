Sheinbaum visitará Sonora, más lluvias por Lorena y otras noticias en el Tribuna Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es terminar la semana muy bien informado, TRIBUNA SONORA es tu mejor opción, ya que a continuación te presentará un resumen informativo con la información más relevante de la agenda estatal. Quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora para que conozcar los acontecimientos más importantes en la entidad. Por ejemplo, se confirmó que Claudia Sheinbaum viajará al estado el fin de semana.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Surge socavón en la Costa de Hermosillo

Se difundieron videos que muestran el enorme socavón que se formó en la Costa de Hermosillo. El agujero fue detectado en la calle Cero Sur y se cree que se formó debido a las lluvias que se han presentado durante esta semana en el municipio.

Se esperan lluvias por Lorena

Aunque Lorena ya se degradó a tormenta, Protección Civil indicó que el fenómeno dejará bandas nubosas que aportarán humedad significativa al estado, además de que causarán lluvias de fuertes a muy fuertes en todo el territorio sonorense.

Confirman visita de Sheinbaum

El gobernador Alfonso Durazo confirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitará el estado el próximo sábado 6 de septiembre. El motivo de la reunión es presentar un informe regional sobre los logros del Gobierno Federal en Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui