Sonora: ¡Precaución! 'Lorena' y monzón mexicano provocarán FUERTES LLUVIAS HOY 5 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El ciclón post-tropical 'Lorena', que a inicios de semana alcanzó la categoría de huracán, ha perdido fuerza y se ha convertido en tormenta tropical; sin embargo, sus desprendimientos nubosos continúan influyendo en el noroeste de México. Para este viernes 5 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevén lluvias intensas en varias regiones de Sonora, acompañadas de rachas de viento y oleaje elevado. ¡Aquí el pronóstico del clima completo para que tomes precauciones!

Las autoridades piden a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las precipitaciones podrían ocasionar el aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en áreas vulnerables.

Así será el clima en Sonora este viernes 5 de septiembre. Foto: Conagua

Trayectoria de 'Lorena' este viernes

De acuerdo con el SMN y la Conagua, el centro de la tormenta tropical 'Lorena' se localiza frente a la costa occidental de Baja California Sur y continuará su desplazamiento hacia el noroeste. Aunque el sistema perdió fuerza, mantiene vientos sostenidos de 110 kilómetros por hora y rachas de hasta 140 kilómetros, además de un oleaje que oscila entre 1.5 y 2.5 metros en costas de Sonora y Sinaloa.

El pronóstico indica que durante el día el sistema seguirá debilitándose gradualmente, sin embargo, la interacción con el monzón mexicano y con canales de baja presión favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical que se traducirán en tormentas eléctricas y precipitaciones de gran intensidad.

Efectos en Sonora y el noroeste de México

En Sonora se esperan lluvias intensas este viernes 5 de septiembre, principalmente en las regiones oeste y sur del estado, con acumulados que podrían superar los 100 milímetros (mm) en algunas zonas. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento que alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora. Asimismo, podrían generar deslaves e inundaciones.

La mañana inició con ambiente fresco a templado y bancos de niebla en zonas serranas (máximas de 20 a 25°C), pero conforme avance el día se prevé un aumento en la temperatura, con valores máximos de entre 35 y 40 grados en gran parte del territorio sonorense, así como un alto índice de rayos UV. Por la tarde y noche, las lluvias se intensificarán, especialmente en municipios costeros y en la zona sur del estado.

Ante este panorama, se recomienda a la población extremar precauciones, evitar cruzar arroyos y seguir las indicaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil y autoridades estatales y municipales.

Fuente: Tribuna