Tormenta tropical 'Lorena' afecta a Sonora: Se registran inundaciones y lluvias de hasta 125 milímetros

Álamos, Sonora.- La tormenta tropical 'Lorena' sigue generando afectaciones en Sonora y está generando inundaciones en distintos municipios, pues se están reportando lluvias de hasta 125 milímetros. Ante esto, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora, así como la Brigada Estatal de Manejo de Fuego de Sagarhpa, están atendiendo las diversas afectaciones que están causando las intensas precipitaciones.

Según lo reportado, actualmente se registran inundaciones en comunidades de los municipios de Álamos, donde se reportó una precipitación superior a los 125 milímetros (mm), Navojoa, Etchojoa y Huatabampo. Además, se han presentado lluvias en gran parte del territorio estatal. En Cajeme ya son más de 10 horas continuas las que ha estado lloviendo, generando leves inundaciones. También las autoridades informaron que en toda la entidad se cuenta con 144 albergues para ser utilizados por la población que lo requiera.

En redes sociales se han visto videos de cómo el agua ha generado inundaciones en distintas zonas, entre esto se dio a conocer el cierre del paso de la carretera Álamos-Navojoa. Armando Castañeda Sánchez, coordinador de Protección Civil, informó que continúa la vigilancia del ciclón tropical 'Lorena', el cual se espera que continúe su desplazamiento hacia el interior del océano Pacífico. De acuerdo con la información, las condiciones indican que 'Lorena' comenzará a perder fuerza y a disiparse. Pero las bandas nubosas aportarán humedad al estado de Sonora, originando lluvias fuertes a muy fuertes en todo el territorio sonorense durante hoy.

Por otra parte, informaron que se prevén rachas de viento fuertes, superiores a 60 kilómetros por hora (km/h), y oleaje de 2.5 a 3 metros de altura en las costas del sur de Sonora durante el viernes. También en Sonora, seguirán afectando los efectos del monzón mexicano, que, en interacción con la humedad aportada por el ciclón 'Lorena', ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes (25 a 75 mm), así como rachas de viento superiores a 60 km/h en el oriente, sur, norte, noreste y centro del estado, principalmente en horario vespertino.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Protección Civil