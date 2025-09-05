Tormenta tropical 'Lorena': Más de 100 familias en riesgo fueron evacuadas en Navojoa y Álamos

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Colonias inundadas, arroyos y ríos rebasados, así como familias en riesgo evacuadas, es parte de lo que dejaron las lluvias durante el paso de la tormenta 'Lorena' en los municipios de la Región del Mayo. De acuerdo a los reportes de Protección Civil, se estima que durante la mañana de este viernes se registró un acumulamiento de hasta 80 milímetros (mm) de lluvia en los municipios de Álamos, Navojoa, Etchojoa y Huatabampo, por lo que las autoridades activaron el Plan Operativo de Emergencias.

El plan

En el caso de Navojoa, las autoridades trasladaron alrededor de 100 personas a los albergues temporales, debido a que sus colonias y comunidades se encontraban inundadas.

El Ayuntamiento mantendrá cobijo y alimentación a las personas albergadas y a quienes sigan llegando en los próximos días… Además se realizarán recorridos de supervisión técnica, así como desfogues con bombas a zonas inundadas, esto en auxilio de la ciudadanía", indicó Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa.

Mientras que en el Pueblo Mágico de Álamos, se optó por cerrar temporalmente la carretera Navojoa-Álamos, debido a la creciente de los arroyos, lo cual ponía en riesgo a los automovilistas. En cuanto al municipio de Etchojoa, las viviendas ubicadas en el cerro Mayocahui terminaron derrumbadas al estar construidas a base de adobe, por lo que la humedad y el reblandecimiento del terreno provocaron su caída.

Se espera que las lluvias continúen durante los próximos días, por lo que se exhortó a la población a seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar cruzar ríos y arroyos para prevenir algún accidente.

