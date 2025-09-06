Clima en Sonora: Conagua pronóstica LLUVIAS intensas y fuertes vientos HOY, 6 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, han realizado una nueva actualización de lo que se espera que este sábado 6 de septiembre del 2025. Según los reportes meteorológicos, un monzón mexicano eleva las probabilidades de lluvias intensas, así como descargas eléctricas, y persistente onda de calor.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han advertido que un monzón mexicano e inestabilidad atmosférica ocasionará lluvias intensas y puntuales en el noroeste del país, como Sonora, Nayarit, Sinaloa, y lluvias con chubascos en Baja California, todas acompañadas de descargas eléctricas y alta probabilidad de granizo. En el estado de Sonora se presenta una humedad de 25 a 50 mm, por lo que las probabilidades son media altas en las próximas horas, que podría aumentar.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos del estado, entre el norte y noroeste, existirán condiciones para caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas entre de los 40 a 45 grados, incluso hasta superiores a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad, que se estima sería desde medio día hasta las 17:00 horas.

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos que podría tener mínimo de 20 y 30 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 40 a 60 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur, con probabilidad de que se creen tolvaneras, por lo que también se advierte de los estragos del viento.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui