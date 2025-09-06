Desde Hermosillo, Claudia Sheinbaum anuncia inversión de 831 millones de pesos para ganaderos

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este sábado 6 de septiembre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó de nueva cuenta tierras sonorenses, pues mantuvo un encuentro con ciudadanos en Hermosillo, como parte de su gira de rendición de cuentas, la cual anunció el pasado 1 de septiembre, cuando presentó su Primer Informe de Gobierno. La mandataria federal indicó que realizaría un recorrido por toda la República Mexicana para hablar con los mexicanos sobre el trabajo que ha realizado a 11 meses de tomar la presidencia de México y este sábado tocó el turno de Sonora.

En punto de las 13:30 horas, en las instalaciones del Centro de Usos Múltiples (CUM) de Hermosillo, Claudia arrancó su evento con ciudadanos, parte de su gabinete y por supuesto, también estuvo acompañada del gobernador Alfonso Durazo. Durante su intervención, el mandatario estatal elogió el trabajo que ha hecho Sheinbaum a poco más de 11 meses de llegar a la silla presidencial.

562 mil sonorenses son beneficiarios de cuando menos, uno de los programas sociales apoyados por usted", resaltó Durazo.

Entre los temas más destacados que tocó la presidenta desde la capital sonorense fue que anunció un nuevo programa con los ganaderos de Sonora, después de meses del cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado: "El cierre de la frontera lo consideramos injusto porque ha demostrado el secretario de la Sader en diversas reuniones que el gusano no llega a Sonora, porque aquí hay mucho control", expresó.

Acto seguido, Claudia resaltó que Durazo le manifestó su inquietud de producir carne de la mejor calidad dentro del estado, por lo que decidieron formar este programa en conjunto: "Desde el primer día, el gobernador me dijo 'hay que darle la vuelta a este problema, pero vamos a producir carne de la mejor calidad aquí en Sonora' y eso es parte de lo que anuncié los primeros días de gobierno, el Plan México, de producir en México".

De acuerdo con la presidenta, este programa permitirá la entrega de bovinos sementales, un fondo de crédito para engorda y también la construcción de un centro integral de ganadería para la producción de carne "de la mejor calidad". También adelantó que la primera etapa del programa beneficiará a Coahuila, Sonora y Durango y explicó cuándo entrará en vigor:

Ya está el recurso, entonces a finales de mes comenzamos con las primeras entregas".

