Frania Beltrán representará a México en el Beauty World International 2025 de República Dominicana

Comparta este artículo

Etchojoa, Sonora.- La simpatía y carisma de Frania Valentina Beltrán Sepúlveda, originaria de la comunidad de Bacame en el municipio de Etchojoa, no conoce fronteras, pues la pequeña representará a México en el próximo certamen de belleza infantil Beauty World International, a celebrarse en República Dominicana.

Cabe señalar que no es la primera vez que Frania pone en alto el nombre de México en un certamen internacional, ya que el año pasado obtuvo un tercer lugar en el concurso de belleza infantil Mini World 2024.

Frania buscará traer la corona internacional a su natal Bacame

Belleza con causa

Para Frania resulta muy importante el poder transmitir sus valores familiares, arraigo cultural y su labor altruista durante sus participaciones; tal y como lo hizo el año pasado, donde compartió al mundo la danza del venado, un ritual ancestral de la etnia yoreme mayo, donde obtuvo el primer lugar en la categoría traje típico.

Frania mostrará la danza del vanado de la etnia mayo al mundo

La pequeña originaria de Bacame, se encuentra preparándose para viajar a la ciudad de Punta Cana, en República Dominicana el próximo mes de diciembre y poder traer a México la primera corona internacional de belleza infantil en la categoría 'Pre Teen', para niñas entre 12 y 15 años de edad.

Me siento muy emocionada y muy feliz de representar mis raíces mexicanas, en especial de la Región del Mayo en el Pre Teen Beauty World International… Quiero traer una corona para México y seguir estudiando para cuando se grande convertirme en maestra", afirmó.

Además de belleza, Frania Beltrán tiene un gran corazón, ya que junto a sus amigas y familiares, acuden frecuentemente a los hospitales de la región para entregar alimento y esperanza.

Frania junto a sus amigas visitando hospitales en la Región del Mayo

Mi fundación se llama Alimentando Esperanzas, está creada por niños y jóvenes; acudimos a las salas de espera de los hospitales a estregar refrigerios a las personas que ahí se encuentran… Tmabién hacemos recolección de ropa para entregarla a las personas que lo necesitan y en Navidad organizamos posadas para los niños y sus familias", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui