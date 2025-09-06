¿Lloverá en Sonora la noche de hoy sábado 6 de septiembre? Pronosticán chubascos y descargas eléctricas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si vives en Sonora y tienes planeado salir o realizar alguna actividad la noche de este sábado 6 de septiembre, sin duda es muy importante que consultes el clima, para que así estés preparado ante una posible lluvia o cualquier cambio de temperatura. TRIBUNA te presentará a continuación el reporte más actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, para que así conozcas cómo serán las condiciones climatológicas las próximas horas.

Como se recordará, durante los últimos días se han presentado lluvias intensas y moderadas tanto en la parte sur como en la parte norte de la entidad gobernada por Alfonso Durazo, debido al fenómeno Lorena, que pasó de ser un huracán categoría 2 a tormenta post-tropical, hasta disiparse. Sin embargo, el SMN ha adelantado que las condiciones actuales son favorables para que se sigan presentando lluvias en el estado.

A través de un comunicado, con corte a las 18:00 horas de este sábado, informaron que para esta noche y la madrugada del domingo, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias fuertes en territorio sonorense, especialmente, en el noroeste, norte, costa y centro. Además, se podrían presentar descargas eléctricas en la región.

Clima en Sonora para la noche del sábado 6 de septiembre

Específicamente para Ciudad Obregón, existen muy pocas probabilidades de lluvias. Entre las 18:00 y 19:00 horas el pronóstico indican que podrían caer 0.2 milímetros de lluvia, además de que las últimas horas del sábado el sol estuvo resplandeciente. Mientras que en Hermosillo se podría presentar una lluvia leve. Para Nogales existen probabilidades de lluvia, con acumulaciones de entre 0.5 y 0.8 milímetros para esta noche.

Clima en Sonora para el domingo 7 de septiembre

El reporte emitido por la Conagua hace unos momentos, señala que para mañana domingo 7 de septiembre se esperan intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en territorio sonorense. En cuanto a las temperaturas, para Sonora se pronostica un clima cálido, con máximas entre 35 y 40 grados, así como viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui