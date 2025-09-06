Mantienen operativos en comunidades cercanas a Hermosillo tras lluvias por Lorena

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Debido a las recientes lluvias ocasionadas por la tormenta Lorena, las comunidades rurales de Hermosillo, como El Tazajal, La Victoria, Bahía de Kino, Punta Chueca, poblado Miguel Alemán, así como distintos sectores de la zona urbana, continúan recibiendo atención por parte de las autoridades municipales.

El secretario del Ayuntamiento, Eduardo Alejo Acuña Padilla, indicó que se mantiene la coordinación entre dependencias para brindar atención a familias que más lo requieran y salvaguardar la seguridad de la población hermosillense.

Agregó que en la ciudad se instaló un dispositivo de seguridad en la presa Abelardo L. Rodríguez para prevenir accidentes, ya que, debido a la gran captación que ha acumulado estos días, ha recibido gran variedad de visitantes.

Asimismo, en el poblado Miguel Alemán se resguardaron a 87 personas en el Centro Hábitat, mientras que familias de esa localidad y de Bahía de Kino recibieron alimentos no perecederos y artículos de cuidado personal durante una jornada organizada por DIF Hermosillo.

Operativo en Bahía de Kino

El secretario del Ayuntamiento agregó que se reforzó la seguridad durante el fin de semana con un operativo especial de la Policía Municipal, Bomberos y Protección Civil en Bahía de Kino, para proteger a visitantes ante la presencia de cuerpos de agua y condiciones irregulares del terreno, pues se registraron acumulaciones de hasta 44.70 mm de lluvia.

