Tras visita de Sheinbaum, Alfonso Durazo resalta apoyos para Sonora de parte del Gobierno Federal

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó los apoyos que ha recibido Sonora por parte del Gobierno de México, para consolidar la cuarta transformación en el estado que ayuda al desarrollo de la sociedad.

En su intervención durante el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum en Hermosillo, el mandatario subrayó que Sonora hoy cuenta con carreteras alimentadoras para la mejora y movimiento de la economía, como la de Guaymas a Chihuahua, que se complementa con la modernización del Puerto.

Es un evento que habla por sí mismo, del enorme compromiso que tiene con el pueblo. Pudo haberse quedado tranquilamente en un escritorio de la Ciudad de México y hablar desde lejos, pero prefirió estar en el corazón de cada estado, haciendo de este acto, un acto de rendición de cuentas, como una forma de gobernar con el pueblo", señaló el mandatario estatal.

En el evento realizado en Hermosillo, se destacó que Sonora ha recibido 500 millones de pesos, por parte de la Federación, en recursos para programas sociales, como la pensión de adultos mayores, la de mujeres y becas.

Fuente: Tribuna del Yaqui