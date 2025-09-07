Clima en Hermosillo HOY 7 de septiembre: Advierten CALOR intenso y cielo despejado

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El clima en Hermosillo para este domingo 7 de septiembre de 2025 se perfila con condiciones estables, cielos despejados y temperaturas que marcarán la pauta de una jornada calurosa, propia de la temporada en la capital sonorense. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que alertan las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana Hermosillo registró temperaturas cercanas a los 25°C, acompañadas de humedad de más del 90 por ciento, lo que generó una sensación más cálida en las primeras horas del día. La visibilidad se mantuvo sin límites y el viento sopló de manera ligera desde el noreste, con ráfagas menores a los 15 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo. Foto: Conagua

Conforme avanza la mañana, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 31 grados alrededor del mediodía, con una sensación térmica que superará los 36 grados. Durante la tarde se espera un incremento más notorio en la temperatura, llegando hasta los 35 y 36 grados en su punto máximo. A esto se sumará un índice UV elevado, alcanzando niveles de 8 a 10, catalogados como muy altos.

Por ello, las autoridades recomiendan a la población tomar medidas preventivas como la aplicación constante de protector solar, mantenerse hidratados y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas. El viento se mantendrá con dirección al oeste, sin superar los 25 kilómetros por hora, lo que ayudará a mitigar ligeramente la sensación de calor sofocante. Hacia la tarde-noche, el panorama será más favorable, con un descenso gradual en las temperaturas que rondarán entre los 28 y 30 grados.

El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad y una disminución de la humedad. A partir de las 20:00 horas se estima un ambiente más confortable, ideal para actividades al aire libre, aunque todavía con una sensación térmica superior a los 30 grados.

Para la madrugada del lunes 8 de septiembre, el termómetro bajará hasta los 27 grados, manteniendo el cielo despejado y sin probabilidad de lluvias significativas. La ligera presencia de humedad seguirá en el ambiente, pero sin representar un riesgo para la población.

