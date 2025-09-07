Clima en Sonora: Monzón mexicano podría generar LLUVIAS PUNTUALES, HOY domingo 7 de SEPTIEMBRE en la NOCHE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Pese a que los remanentes de la tormenta tropical 'Lorena' dejaron de sentirse en Sonora, el monzón mexicano podría seguir generando lluvias nocturnas, hoy domingo 7 de septiembre de 2025; por eso TRIBUNA te trae los detalles del reporte del tiempo para que las condiciones climatológicas no te sorprendan. Aquí te presentamos lo que señalan la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN); no dejes de leer.

Según el reporte vespertino de la Conagua, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en las regiones norte y este de Sonora que comprenden los municipios de: Agua Prieta, Nogales, Naco, Santa Cruz, Imuris, Magdalena de Kino, Cucurpe, Cananea, Bavispe, Bacerac, Huachinera, Nácori Chico, Bacadéhuachi, Granados, Villa Hidalgo, Divisaderos, Moctezuma, Tepache, Sahuaripa, Arivechi, Soyopa, San Pedro de la Cueva, Opodepe y Ures.

Por su parte, el boletín del SMN señala: "Para esta noche y madrugada del lunes, el monzón mexicano originará lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en la península de Baja California y Sonora".

Sesionan para evaluar daños

Por otra parte, tras el paso de la tormenta tropical 'Lorena', se realizó en Navojoa una reunión de evaluación de daños a los diferentes municipios de la Región del Mayo, entre estos Huatabampo, Etchojoa, Benito Juárez, Navojoa y Álamos. Aquí estuvo presente el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, y el coordinador de Protección Civil Estatal, Armando Castañeda Sánchez, para evaluar las afectaciones y ver cuáles son las necesidades apremiantes de los sectores afectados. Cabe señalar que los tres niveles de gobierno van a trabajar para dar celeridad a las atenciones necesarias.

¿Cómo será el clima mañana lunes 8 de septiembre?

Según la información compartida por las autoridades meteorológicas, se espera que el monzón mexicano siga afectando en Sonora, por lo que se puede tener cielo medio nublado a nublado durante el día y por la mañana un ambiente de templado a cálido. Además, se pueden esperar intervalos de chubascos con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora. En tanto, las temperaturas que podrían presentarse se estiman entre los 39 y los 27 grados centígrados; sin embargo, estas condiciones pueden variar. Por esto, no olvides consultar TRIBUNA, que tiene para ti toda la información del clima necesaria para que tomes decisiones.

Lluvias para Sonora esta noche

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua