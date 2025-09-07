Clima Sonora HOY domingo 7 de septiembre: Calor intenso y chubascos con tormenta eléctrica

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 7 de septiembre de 2025 el estado de Sonora vivirá un ambiente que permitirá diversas actividades al aire libre, sin embargo, no hay que confiarse del todo: los modelos meteorológicos advierten que la jornada tendrá cielo parcialmente nublado y ratos de sol, además de diversos chubascos. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Sonora para este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo Sonora presentará intervalos de chubascos acompañados de tormentas aisladas durante la tarde y la noche. Asimismo, la presencia del monzón mexicano y la humedad proveniente del Pacífico mantendrán condiciones propicias para lluvias de variada intensidad en el noroeste del país, incluyendo también a Baja California y Sinaloa.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

En el transcurso de la mañana, se espera un ambiente templado a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 30 °C en gran parte del territorio sonorense. A medida que avance el día, el termómetro podría superar los 35 C en municipios del centro y sur, generando sensación térmica elevada. Sin embargo, el ingreso de nubosidad aumentará hacia la tarde, cuando se prevén descargas eléctricas.

El viento, en tanto, será de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar los 40 kilómetros por hora en distintas zonas. La tarde será calurosa, pero también la más riesgosa por el potencial de chubascos que, aunque intermitentes, podrían ocasionar encharcamientos y complicaciones viales. Las temperaturas máximas podrían llegar a los 40°C, mientras que el índice de rayos UV superará el nivel 10.

Durante la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado con ambiente templado, lo que permitirá un ligero descenso en las temperaturas, aunque sin descartar lluvias aisladas.

Conagua advierte más lluvias en México

El pronóstico a nivel nacional también apunta a un domingo con fuertes contrastes: lluvias muy fuertes en estados como Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas y Coahuila; mientras que en el noreste (Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí) la interacción del frente estacionario número 2 mantendrá tormentas con rachas de viento de hasta 60 km/h y posibilidad de granizo. En tanto, en el centro y occidente del país se esperan chubascos y lluvias fuertes, principalmente en Jalisco, Michoacán, Guerrero y Puebla.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)