Consulado de EU en Hermosillo reabre trámites este lunes 8 de septiembre

Hermosillo, Sonora.- El Consulado de Estados Unidos (EU) en Hermosillo informó que retomará sus trámites el día de hoy, lunes 8 de septiembre, tras la pausa preventiva aplicada por efectos de la tormenta tropical 'Lorena'.

La representación diplomática pidió a sus ciudadanos extremar precauciones al desplazarse por el sur de Sonora debido a daños en carreteras, además de evitar actividades en altamar y en playas mientras persistan las condiciones de riesgo.

Señaló que, aunque el fenómeno se degradó, aún se esperan lluvias y deslaves, por lo que recomendó mantenerse atentos a reportes oficiales, contactar aerolíneas en caso de cambios y considerar refugios temporales si es necesario.

Quienes tenían citas deberán reprogramarlas directamente en el consulado. Cabe señalar que fueron 130 mil visas, las que aproximadamente, emitió el Consulado de EU en Hermosillo durante 2024.

Fuente: Tribuna del Yaqui