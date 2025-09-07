Don Pedro Martínez, un pionero en las florerías de Guaymas y Empalme: Así comenzó su negocio

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Hace 40 años eran pocas las florerías que había en Guaymas. La economía estaba pujante, con el sector pesquero en su mejor momento, junto a otras actividades productivas que hacían que los negocios crecieran sin mucho problema.

En ese entonces, llegó al puerto Pedro Martínez Ramos, proveniente de Ciudad Nezahualcóyotl, del Estado de México. Vino a Sonora a probar suerte en la venta de flores. Se instaló en el Obelisco y la avenida Serdán, con algunas cubetas con flores y se puso a vender 'ramitos', en lo que fue el primer puesto ambulante en este giro.

Posteriormente, abrió otro puesto en avenida Serdán, en el exterior del entonces supermercado MZ (hoy Ley Centro), igualmente, con solo unas cubetas. Don Pedro Martínez, ahora de 71 años de edad, recuerda que venía solo por temporadas, pero después, cuando vio que el negocio le empezaba a 'dar', decidió quedarse.

A los pocos años migró a Empalme, en donde puso un puesto ambulante en avenida Reforma y calle Hidalgo, lugar en el que antiguamente estaba la frutería de Don Manuel, de mucha tradición en esta comunidad. Señala que después se animó y abrió su primera florería en el Mercado Municipal Centro, y luego otra en el Mercado Municipal Libertad.

Por algunas situaciones dejó dichas florerías, pero siguen operando con otros propietarios, "pero seguí en la lucha y abrí otras, hasta que me quedé con la que actualmente tengo junto con mi familia desde hace 16 años: Florería Gris". Dijo que muchas cosas han cambiado al paso de los años, pero sigue firme en el negocio que le ha dado de comer y para vivir, y el cual es parte de su vida.

Fuente: Tribuna del Yaqui