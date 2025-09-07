¿Lloverá HOY en Ciudad Obregón? Pronóstico del clima en Sonora domingo 7 de septiembre

Comparta este artículo

Ciudad Obregón.- Este domingo, Ciudad de Obregón experimentará una jornada marcada por temperaturas elevadas y cielo mayormente despejado, condiciones que se mantienen como parte de la dinámica del clima en el sur de Sonora durante esta temporada. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima de hoy, 7 de septiembre de 2025.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Ciudad Obregón inició con un ambiente cálido y estable. Desde las primeras horas, el cielo se mantuvo despejado, con temperaturas que rondaban los 25°C y una sensación térmica que poco a poco fue en aumento. Hacia las 9:00 horas, el termómetro ya registraba alrededor de 29 grados, aunque la sensación térmica se elevaba hasta los 35, impulsada por la humedad y la calma en los vientos provenientes del norte.

Así será el clima en Obregón este domingo. Foto: Conagua

El índice de radiación ultravioleta comenzó en niveles bajos, pero se incrementará de manera acelerada conforme avanzaba el día. Para la tarde, el calor será más evidente. Los registros meteorológicos indican que las temperaturas alcanzarán un promedio de 34 a 35 grados, con momentos en los que la sensación térmica podría elevarse hasta los 42. El cielo se presentará con nubes y claros en ciertos lapsos, aunque predominando las condiciones soleadas.

El viento soplará desde el oeste con rachas de hasta 29 kilómetros por hora, lo que ayudará ligeramente a disminuir la percepción del calor, aunque no evitará que la radiación solar se mantenga en niveles muy altos. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el índice UV será extremo, por lo que las recomendaciones se centran en el uso de protector solar, evitar la exposición prolongada y mantenerse en espacios frescos.

Al caer la noche, el ambiente se tornará más agradable, aunque las temperaturas continuarán elevadas en comparación con otras regiones del país. Se espera que alrededor de las 20:00 horas el termómetro marque 29 grados, con cielo totalmente despejado y vientos del oeste que alcanzarán rachas de hasta 31 kilómetros por hora. La sensación térmica seguirá en torno a los 35 grados, lo que mantendrá un entorno cálido incluso después del atardecer.

Hacia las 23:00 horas, la temperatura descenderá ligeramente a 28 grados, con una humedad elevada cercana al 98 por ciento, lo que acentúa la percepción del calor en la población.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua)