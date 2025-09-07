Recuerdan al exgobernador de Sonora, Samuel Ocaña, a 94 años de su nacimiento

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El nombre de Samuel Ocaña García sigue latiendo en la memoria colectiva de Sonora. Este fin de semana, en el Internado 'Cruz Gálvez', familiares, amigos, excolaboradores y egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se reunieron para rendir homenaje al exgobernador en el 94 aniversario de su natalicio.

Este homenaje no fue un acto solemne cualquiera, sino un encuentro lleno de afecto y gratitud de quienes lo conocieron. Rolando Gutiérrez Coronado, presidente de la Asociación Sonorense de Egresados del IPN, explicó que la ceremonia buscó evocar el legado de quien, con sencillez y firmeza, marcó el rumbo del estado. "Se tomó la decisión de hacerle una ceremonia en donde sus amigos y excolaboradores tuviéramos la oportunidad de recordarlo de una u otra manera", dijo.

Su nieta Paulina Ocaña Encinas, actual jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, recordó que la herencia de su abuelo no se mide sólo en obras materiales, sino en el cariño de un pueblo que lo reconoce como un gobernante cercano: "Samuel Ocaña vive en cada institución que fundó, pero también en cada sonorense que pronuncia aún su nombre con orgullo", aseveró.

Gran parte de los invitados coincidieron en subrayar la capacidad que tuvo Samuel Ocaña para unir a los sonorenses en momentos de tensión política, destacando su generosidad y vocación de servicio.

