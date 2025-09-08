Álamos comienza la rehabilitación de caminos rurales afectados por 'Lorena'

Comparta este artículo

Álamos, Sonora.- La Dirección de Obras Públicas de Álamos ha iniciado los trabajos de rehabilitación de calles en diversas colonias del municipio, luego de que algunas de ellas quedaran intransitables a causa de las recientes lluvias.

Samuel Borbón Lara, presidente municipal de Álamos, precisó que estas acciones forman parte de un plan de mejora urbana que tiene como objetivo garantizar vías de acceso seguras y en óptimas condiciones para los habitantes de la localidad.

Afirmó que las primeras etapas del proyecto son la nivelación y el mejoramiento de las condiciones generales de las calles más afectadas por el desgaste y las lluvias.

Nuestro compromiso con la ciudadanía es claro: trabajar arduamente para mejorar la infraestructura de nuestro municipio y brindar un entorno más seguro y digno para todos", señaló.

Puntualizó que la rehabilitación no solo mejorará la movilidad de las colonias, sino que también contribuirá a la seguridad vial y al embellecimiento de las zonas intervenidas. Además de que en el proceso se contempla la colaboración de diversas áreas del Ayuntamiento, así como de empresas contratistas locales, generando así empleo y activando la economía de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui