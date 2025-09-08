Alfonso Durazo garantiza agua en Sonora con más de mil obras hidráulicas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Con una inversión histórica en infraestructura hídrica, el gobernador Alfonso Durazo puso en marcha durante su gobierno el Plan Hídrico Sonora, una estrategia integral y visionaria para suministrar agua a la ciudadanía por los siguientes 30 años.

El mandatario estatal señaló que, tan solo este año, se han ejercido dos mil millones de pesos en más de mil obras hidráulicas para el abastecimiento en cada región.

Agregó que este plan contempla la construcción de pozos en distintos puntos del estado, lo que permitirá abastecer de agua a las regiones que más lo requieren. Como parte de las acciones de esta iniciativa, se modernizó el Acueducto Independencia para optimizar su operación y se construyó el bypass Hermosillo, con una capacidad de conducción de 800 litros por segundo para mejorar la distribución de agua en la capital.

De igual forma, se puso en marcha la campaña educativa 'Agua, cuídala, que se agota', con el objetivo de concientizar sobre el uso responsable del agua.

Fuente: Tribuna del Yaqui