Avanza construcción de 12 mil casas en Sonora como parte del Programa Nacional de Vivienda

Hermosillo, Sonora.- Con el arranque de la construcción de 12 mil viviendas de un total de 33 mil 800 que se edificarán durante el sexenio federal de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Sonora avanza el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, para garantizar el derecho a un hogar digno y adecuado para las familias que más lo necesiten, indicó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal señaló que Sonora fue el primer estado del país en entregar la totalidad de la tierra requerida para este programa, lo que permitió dar el banderazo de salida a los desarrollos habitacionales a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Además, se han entregado 30 mil escrituras para brindar certeza jurídica a las familias.

El proyecto en Hermosillo contempla la construcción de mil 450 viviendas en nueve hectáreas, dirigidas a familias en situación de alta marginación, comunidades indígenas y zonas rurales con mayores carencias sociales. En este programa se dará prioridad a quienes perciban menos de dos salarios mínimos, así como a jóvenes y mujeres que estudian y trabajan, lo cual permitirá garantizar a la población de sectores vulnerables una vivienda adecuada y accesible, como un derecho y no más como un privilegio.

La esencia de este programa no solo es dotar de vivienda a un millón 200 mil familias, sino hacerlo con dignidad. El eje de la Cuarta Transformación, no se les olvide, es la justicia social y, si hay alguna acción de gobierno que satisfaga ese objetivo, es entregar una vivienda digna a quienes no cuentan con ella", subrayó.

El gobernador Durazo informó que, gracias a este esquema, en Sonora se construirán 14 mil viviendas en los próximos dos años, es decir, en lo que resta de su administración estatal, de las cuales cuatro mil quedarán concluidas este año y siete mil más estarán en construcción antes de finalizar 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui