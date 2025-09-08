Clima Ciudad Obregón HOY lunes 8 de septiembre de 2025: Cielo despejado y CALOR de 38°C

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La semana inicia con condiciones de estabilidad atmosférica en Ciudad Obregón, región del sur de Sonora, donde se esperan temperaturas elevadas a lo largo de la jornada y predominio de cielos despejados. Este panorama mantendrá un ambiente caluroso en la región, con mínimas que rondarán los 27°C y máximas que podrían alcanzar los 38 grados durante la tarde. Aquí más detalles del clima.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY lunes 8 de septiembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, esta mañana el termómetro marca 26 grados, con una sensación térmica cercana a los 28. El cielo se mantiene parcialmente despejado en las primeras horas, con viento ligero proveniente del norte a una velocidad de entre 7 y 13 kilómetros por hora. Conforme avance el día, las condiciones se volverán más soleadas y el incremento de la temperatura será notorio.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el clima se mantendrá estable con registros cercanos a los 34 grados hacia las 09:00 y una sensación térmica que podría superar los 40°C. El índice de radiación ultravioleta (UV) pasará de bajo a niveles altos conforme se acerque el mediodía, lo que representa un riesgo mayor para la exposición solar. Se recomienda el uso de protector con factor de entre 25 y 50 FPS, así como medidas de hidratación constante.

Por la tarde se esperan las condiciones más calurosas del día, con temperaturas que podrían llegar a los 37°C en promedio y una sensación térmica de hasta 46 grados. El viento soplará desde el oeste con velocidades que alcanzarán los 27 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, lo que prolongará la presencia del sol durante la mayor parte de la jornada. En este lapso, el índice UV se mantendrá en niveles muy altos, por lo que especialistas sugieren evitar actividades prolongadas bajo la radiación solar directa.

Al llegar la noche, el ambiente seguirá siendo cálido, aunque con un ligero descenso en la temperatura. Se espera que alrededor de las 20:00 horas el termómetro registre 29 grados, con una sensación térmica cercana a los 37. El cielo continuará despejado y los vientos tendrán rachas de hasta 34 kilómetros por hora. Hacia las 23:00 horas, las condiciones se mantendrán estables, con valores de 28 grados y una sensación de 34.

La madrugada del martes traerá temperaturas cercanas a los 27 grados, sin probabilidades relevantes de lluvia y con viento débil del oeste. El cielo despejado será una constante, lo que permitirá una visibilidad amplia de hasta 11 kilómetros.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel