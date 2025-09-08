Clima en Sonora: Advierten de TORMENTAS en la semana y LLUVIAS CON CHUBASCOS para HOY en la NOCHE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 8 de septiembre en la noche podrían registrarse lluvias con chubascos, según lo advierten las autoridades climatológicas; además, se estarán desarrollando lluvias para la región serrana durante la semana. Por eso TRIBUNA te presenta el reporte del tiempo para que las precipitaciones no te sorprendan; aquí te contamos los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

De acuerdo con el boletín vespertino de la Conagua, se pueden esperar lluvias con chubascos, además de descargas eléctricas, de las 18:00 a las 21:00 horas para las regiones norte, centro, costa y este de Sonora, esto a causa del monzón mexicano e inestabilidad atmosférica. Estas lluvias podrían dejar captaciones de 5 a 25 milímetros (mm), pero se mantendrían temperaturas máximas de 40 a 45 °C para esta noche. Cabe señalar que la semana pasada estuvieron presentes los remanentes de la tormenta tropical 'Lorena', lo que provocó precipitaciones copiosas.

Lluvias para hoy en la noche

Lloverá en la semana en Sonora

Por otra parte, la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que el pronóstico de lluvias se reducirá esta semana, pero las que se presentarán estarán situadas en la región serrana del estado. Con esto, se espera un incremento en las temperaturas durante los próximos días. "Por otra parte, los efectos del monzón mexicano, en interacción con una divergencia, ocasionarán tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25 mm) y fuertes rachas de viento (superiores a 60 kilómetros por hora) en el oriente del estado, principalmente en horario vespertino", señala el boletín de la CEPC.

Además, la CEPC señala que se pronostica un nuevo frente frío que podría aproximarse a la frontera noroeste de Sonora durante los días 13 y 14 de septiembre; esto ocasionará rachas de viento y un ligero descenso en la temperatura a partir de esas fechas.

"Aunque en la mayor parte del estado las temperaturas máximas se mantendrán por debajo de los 40 grados, la alta presencia de humedad en el ambiente puede generar sensaciones térmicas mayores, por lo que se hace un llamado a la población a mantener medidas de prevención para evitar golpes de calor y padecimientos asociados a las altas temperaturas", señala el boletín.

Pronóstico de lluvias para la semana

Fuente: Tribuna del Yaqui