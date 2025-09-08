Clima en Sonora HOY: Conagua advierte calor extremo y LLUVIAS este lunes 8 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- ¡Inicia una nueva semana! Y si hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, tienes planeado realizar actividades al aire libre en el estado de Sonora, es muy importante que consultes el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas, ya que hoy habrá calor extremo, chubascos y fuertes rachas de viento en varias zonas del estado. ¡Sigue leyendo!

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 8 de septiembre el clima en Sonora estará influenciado por el monzón mexicano. Durante la mañana, en la entidad se prevé cielo despejado a medio nublado, con bancos de niebla en zonas serranas y en la costa noroeste. El ambiente será templado en áreas elevadas, aunque cálido en la mayor parte del territorio.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

No se descartan intervalos de chubascos aislados, acompañados de descargas eléctricas, sobre todo en puntos del sur y este del estado. Al llegar la tarde, el calor se intensificará en Sonora, con temperaturas que podrían superar los 40°C en el noroeste, sur y este del estado. Sin embargo, este ambiente muy caluroso estará acompañado de lluvias con intervalos de chubascos, especialmente en el centro y sur de la entidad.

Estas precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y viento de dirección variable con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en las zonas costeras. Para la noche en Sonora se espera que el cielo tienda a despejarse en varias regiones, aunque no se descarta la presencia de tormentas aisladas en la sierra y el sur. Las temperaturas se mantendrán elevadas, con mínimas alrededor de los 27 °C en la zona urbana de Hermosillo y Ciudad Obregón, lo que prolongará la sensación de bochorno.

El viento seguirá siendo un factor a tomar en cuenta, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora en las costas sonorenses. Además, la presencia de humedad y descargas eléctricas mantiene latente el riesgo de que se presenten lluvias repentinas, aunque de menor intensidad que en la tarde.

¡Toma precauciones!El inicio de semana en Sonora demanda atención y medidas preventivas: mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 17:00 horas, y atender las indicaciones de Protección Civil ante la posibilidad de lluvias y tormentas locales.

Fuente: Tribuna / Servicio Meteorológico Nacional (SMN) / Comisión Nacional del Agua (Conagua)