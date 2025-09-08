Comienza a operar la 'Ruta Cajeme' en Ciudad Obregón; prestará el servicio a partir del jueves

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Unidades nuevas y con aire acondicionado llegaron a Ciudad Obregón, y están listas para comenzar a recorrer la llamada 'Ruta Cajeme', informó el presidente municipal, Javier Lamarque Cano. "Era una demanda muy sentida de la ciudadanía la que estamos cumpliendo con estas nuevas unidades, para poder contar con un transporte digno y puntual. Agradecemos al gobernador Alfonso Durazo por este gran apoyo que hoy se convierte en realidad para Cajeme", expresó el munícipe.

Con la llegada de esos 11 camiones, se ofrecerá una mayor conectividad para estudiantes y familias, expresó el alcalde durante la entrega formal a los operadores que serán los encargados de conducirlos. El alcalde cajemense insistió en destacar la voluntad de apoyo y sensibilidad del gobernador Alfonso Durazo para responder a las demandas de las y los cajemenses para su bienestar.

Estamos recibiendo un beneficio más de los que él ha estado entregando a Cajeme, en respuesta a nuestra petición de apoyo para mejorar el transporte público aquí en nuestro municipio que estaba casi desaparecido”, mencionó Lamarque Cano.

Por su parte, Carlos Sosa Castañeda, coordinador ejecutivo del Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes), destacó que la línea 9 moviliza a más de seis mil usuarios y conecta al sur de la ciudad con el centro, IMSS, Laguna del Náinari, Itson y otros 12 centros educativos.

Son unidades 2026 con aire acondicionado, confort, que vendrán a ayudar mucho a la operación, y el Ayuntamiento, sumado a este esfuerzo del instituto y de los concesionarios, decide entrar a operar y seguir mejorando el servicio del transporte urbano en el municipio", comentó el funcionario.

Ángeles Brizeth y Jesús Adrián, estudiantes de preparatoria, agradecieron por la mejora en el servicio. "Como estudiante estoy contento y agradecido por esto, ya que normalmente tenemos que esperar aproximadamente más de una hora y con estos nuevos camiones, vamos a esperar solo 13 minutos, y mejor para gente como yo que vive muy lejos, pues traen aires acondicionados y eso nos beneficiará para no sufrir del fuerte calor de estas fechas", dijo el joven usuario.

Las unidades comenzarán su recorrido a partir de las 5:30 horas, partiendo desde la Plaza Sendero, el mismo que culminará luego de recorrer varias colonias y pasar por diversos planteles educativos, parando labores a las 21:00 horas.

Comienza a operar la 'Ruta Cajeme' en Ciudad Obregón

Fuente: Tribuna del Yaqui