Dan bienvenida a estudiantes sonorenses de 'Estancias Académicas en la Industria'

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio la bienvenida a la sexta generación de jóvenes del programa 'Estancias Académicas en la Industria', quienes contribuirán al desarrollo económico e industrial en la entidad.

En su mensaje de bienvenida, el mandatario destacó que cada vez más jóvenes en Sonora se forman en las ingenierías y se interesan por las nuevas tendencias globales sobre producción, energías limpias y desarrollo industrial, entre otros temas relacionados.

Esta estrategia de formación dual tiene como propósito incorporar a los jóvenes que están por concluir sus estudios a alguna de las empresas agremiadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) mediante estímulos fiscales.

"Estar aquí representa mucho. No es sólo recibir un casco o un chaleco, es recibir una oportunidad, es una muestra de confianza de parte de la CMIC y de las empresas afiliadas que abren sus puertas para que podamos vivir la experiencia de la formación dual combinando nuestra preparación académica con la práctica profesional del campo", dijo el gobernador de Sonora durante su intervención.

Finalmente, señaló que, así como la CMIC se ha sumado en la formación dual de jóvenes, hay otros sectores que pueden sumarse, como el minero y el industrial, que son de gran relevancia para el desarrollo de Sonora.

25 jóvenes de diferentes centros de estudios superiores, como universidades e instituciones tecnológicas, se han sumado a esta formación de profesionistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui