ENTREVISTA: Salud e infraestructura, el sello del Cuarto Informe de Alfonso Durazo en Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- El Cuarto Informe del Gobierno de Alfonso Durazo Montaño estará marcado por resultados en materia de infraestructura, con obras emblemáticas como La Sauceda y el malecón de Huatabampito, además de una inversión histórica en el sector salud que, según las autoridades, ya comienza a transformar la vida de miles de familias.

En entrevista con TRIBUNA, Paulina Ocaña, jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, destacó que estos proyectos forman parte de un plan de largo alcance que empieza a rendir frutos, y adelantó que para el próximo año se contemplan nuevas obras de gran calado que consolidarán a Sonora como una tierra de oportunidades.

Pregunta: Es muy importante este Cuarto Informe del Gobierno, donde vimos grandes obras este último año: La Sauceda, el malecón de Huatabampito, el Mercado Municipal de Hermosillo. Tengo entendido que en La Sauceda ya trabajan en la segunda etapa y que en Huatabampito habrá una ampliación. ¿Cómo van estos proyectos?

Paulina Ocaña: En este Cuarto Informe de nuestro gobernador Alfonso Durazo, lo que la ciudadanía podrá constatar aún más es el tema de infraestructura, que caracteriza este informe. Estas inversiones de gran escala llevan tiempo; nuestro gobernador sembró desde el primer año y ahora, en el cuarto, estamos cosechando con la inauguración de grandes obras.

En el caso de La Sauceda, era un espacio añorado por los hermosillenses y sonorenses en general, que estuvo abandonado por muchos años. El gobernador inició la primera etapa con una inversión de alrededor de 200 millones de pesos, que dio vida al foro al aire libre, el quiosco, las cajas de bateo, los go-karts, el minigolf y una reforestación masiva. Se está convirtiendo en el bosque urbano de Hermosillo, un pulmón que no teníamos.

Ahora se trabaja en la segunda etapa, con la trotapista, el pabellón kinético y nuevas áreas de juegos infantiles. Recordemos que son 40 hectáreas rescatadas por etapas, pero que desde la inauguración ya disfrutan las familias.

Pregunta: ¿Y qué hay del malecón de Huatabampito?

Paulina Ocaña: Este proyecto tuvo un impacto mayor que el esperado. Con una inversión de 100 millones de pesos se hizo justicia al sur del estado, que nunca había recibido obras de este nivel. Hoy tienen un malecón digno, que ni los propios ciudadanos imaginaban. Esta obra beneficia directamente a 80 mil personas, ha detonado turismo en temporadas altas y continuará con una segunda etapa que incluirá obras sanitarias para el disfrute de las familias.

Pregunta: Otro punto importante es la salud. ¿Qué se verá reflejado en el informe en ese tema?

Paulina Ocaña: Es un apartado fundamental. La inversión en salud ha sido histórica: más de 40 mil millones de pesos.

En Navojoa se construye el Hospital General de Zona del IMSS, con dos mil 200 millones de pesos y capacidad para 90 camas. En San Luis Río Colorado avanza otro hospital del IMSS con 120 camas. En Guaymas se aprobó el proyecto ejecutivo de un hospital con la misma capacidad y una inversión cercana a cuatro mil millones de pesos, compromiso asumido en la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum junto al gobernador.

En Hermosillo se moderniza el antiguo Hospital General, ahora hospital universitario, rescatado para convertirse en centro comercial. Tendrá 445 millones de pesos en obra civil, 133 millones en equipamiento y un centro de simulación de excelencia, que nos colocará como punta de lanza en el noroeste del país en enseñanza médica.

También se amplía el Hospital Adolfo López Mateos, en Ciudad Obregón, para atender a 40 mil derechohabientes con diez nuevas áreas médicas. Se entregó el hospital comunitario de Vícam Switch con 502 millones de pesos. Además, se construyen y amplían unidades de medicina familiar en Puerto Libertad, Cananea y Agua Prieta. El Centro Oncológico Infantil en Hermosillo tiene 80 por ciento de avance y se impulsan unidades de neurodesarrollo en Nogales y Hermosillo.

Pregunta: Mucho trabajo realizado. ¿Qué sigue para el próximo año?

Paulina Ocaña: Al actualizar el Plan Estatal de Desarrollo hicimos un corte de caja y confirmamos que la mayoría de las promesas de campaña ya están cumplidas. Aun así, el gobernador redoblará esfuerzos con más obras de gran calado.

En Obregón vendrán el rescate de la Laguna del Náinari, el Parque Infantil Ostimuri y el complejo deportivo Álvaro Obregón. También las últimas etapas de La Sauceda y el rescate del Cerro de la Cementera, adquirido para convertirlo en bosque urbano. Otros proyectos incluyen la carretera Hermosillo-Kino, el malecón de San Carlos, la ampliación del malecón de Puerto Peñasco, la modernización del puerto de Guaymas y el malecón de Empalme, entre otros.

Pregunta: En lo personal, ¿cómo ves que llega el gobernador a este Cuarto Informe?

Paulina Ocaña: Llega fortalecido por el respaldo del pueblo sonorense. Las encuestas marcan una aprobación del 80 por ciento, lo cual refleja que hemos avanzado mucho y que se consolida Sonora como tierra de oportunidades, tal como se comprometió el gobernador.

Invitar a todos a que sintonicen el informe del gobernador este 13 de septiembre a las 11 de la mañana, a través de Telemax y medios aliados como TRIBUNA, a quienes agradecemos su cobertura. Ahí podrán constatar todos los proyectos materializados este último año.

Fuente: Tribuna del Yaqui