Escuelas en Huatabampo continúan como albergues en este regreso a clases

Huatabampo, Sonora.- A pesar de que este lunes, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) anunció el regreso a clases en la región, algunas escuelas en el municipio de Huatabampo continuaron como albergues, debido al gran número de damnificados que dejó el paso de la tormenta ‘Lorena’.

Entre las instituciones que actualmente funcionan como albergues o que han sufrido algún daño a causa del reciente fenómeno meteorológico, por lo que suspendieron las actividades escolares, se encuentran las siguientes:

Las escuelas primarias Ignacio Zaragoza de la comunidad de Moroncarit, Lázaro Cárdenas en Las Milpas, Rafaela Ramírez en Yavaritos, Micaela A. Borquez en Huatabampo y Josefa Ortiz de Domínguez en Riito Mazaray. Así como la secundaria técnica número 50 en Etchoropo.

Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal de Huatabampo, informó que, en total, se tuvo un aproximado de 600 personas trasladadas a los 32 distintos albergues de la ciudad.

Fuente: Tribuna del Yaqui