Estas son las OBRAS CLAVE que inauguró Alfonso Durazo durante su cuarto año de gobierno

Hermosillo, Sonora.- Este 13 de septiembre, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, rendirá su Cuarto Informe de Gobierno en el marco de un año que estuvo marcado por la inauguración de grandes obras como la rehabilitación de La Sauceda o el Malecón de Huatabampito, que son, sin duda, dos de los tópicos que abordará el mandatario sonorense durante su discurso en el que rendirá cuentas a los sonorenses.

En ese contexto, TRIBUNA hace una recopilación de las megaobras que puso en marcha el gobierno de Durazo Montaño durante este último año y que serán mencionadas el próximo sábado 13 de septiembre cuando presente su informe. No dejes de leer para que estés enterado de lo puesto en marcha por el gobernador.

Bosque Urbano La Sauceda

Después de mucho tiempo en abandono y con proyectos de rescate que no llegaban muy lejos, finalmente el gobernador de Sonora inauguró su primera etapa. El evento fue realizado el pasado 23 de marzo del año en curso y estuvo presente el cantante originario de Hermosillo, Carin León, quien amenizó el retorno de este emblemático lugar con algunos de sus mayores éxitos. Para esta primera etapa se tuvo una inversión que supera los 200 millones de pesos; además, se tendrán dos etapas más para dejar el proyecto ya como debe quedar.

Durante esta primera etapa se terminó con el teatro al aire libre y otros espacios como el minigolf, los go-karts, el área de comedores, entre otros. Con esto se recordó que La Sauceda es uno de los lugares más icónicos de la capital sonorense, donde las familias han acudido para pasar un momento recreativo, por eso la trascendencia de su recuperación.

El Malecón de Huatabampito

Fue también en marzo pasado cuando Alfonso Durazo dio banderazo a otra importante obra: El Malecón de Huatabampito, un espacio para los sonorenses del sur del estado que tanto añoraban contar con un punto turístico de gran relevancia. El malecón consta de 450 metros de vialidad de acceso y 1.4 kilómetros de andador principal, para lo cual se invirtieron 100 millones de pesos.

"Nunca olvidamos que gobernamos para todos, pero que, por el bien de todos, gobernamos para quienes más lo necesitan", afirmó el gobernador el pasado 29 de marzo durante su inauguración. Pero no es todo, porque este malecón contará con una segunda etapa, la cual ya está en desarrollo. Por otra parte, se espera que se realicen obras similares en San Carlos y Puerto Peñasco.

Primera Electrolinera pública

Y siguiendo puntualmente con el Plan Sonora de Energía Sostenible, no se puede quedar atrás la Primera Electrolinera pública en Sonora, la cual fue puesta en marcha el 22 de mayo pasado. Esta tiene capacidad para abastecer hasta 160 vehículos eléctricos al día, y sin duda es un avance hacia la transición energética y la movilidad sustentable de la entidad. Para su desarrollo, el proyecto tuvo una inversión de 19.4 millones de pesos; esto posiciona a Sonora como el quinto estado con una infraestructura pública similar.

Es con obras de este estilo que Alfonso Durazo Montaño rendirá cuentas a los sonorenses en su próximo Cuarto Informe de Gobierno.

