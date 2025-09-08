Paso de 'Lorena' causa derrumbe de casa y muere danzante pascola; etnia mayo pide vivienda segura

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Adobe, carrizo, láminas y hule negro son los principales elementos que conforman los típicos hogares de las familias indígenas en la Región del Mayo, situación que los pone en estado de vulnerabilidad y bajo riesgo constante durante cada temporada de lluvias fuertes.

Por ello, miembros de la etnia mayo consideran que es urgente atender la necesidad de viviendas dignas, a través de la gestión de programas gubernamentales que les garantice contar con techos seguros ante cualquier fenómeno meteorológico.

La necesidad

Abel Ramírez Torres, promotor cultural indígena, señaló que tan sólo en su localidad conocida como 'La Escalera' en Huatabampo, más de 300 hogares se vieron afectados; situación que se repite a lo largo de la región.

No hubo una vivienda que no se goteara y ahí está la prueba en las redes sociales, donde se compartieron fotografías de cómo los techos se gotearon y se cayeron los enjarres o paredes; hubo daños muy severos", afirmó.

Sin embargo, el peor saldo se registró en la comunidad de Santa María del Buaraje en Navojoa, donde las lluvias destruyeron los cimientos de una vivienda de adobe, la cual terminó derrumbándose y cobrando la vida de un danzante de pascola.

En nuestra comunidad de Santa María del Buaraje, las intensas lluvias han dejado consecuencias graves; la vivienda de un joven se vino abajo, poniendo en riesgo su vida y la de su familia… Además, los caminos están completamente intransitables, impidiendo la entrada y salida del pueblo", publicó Teresa Serna, Comisaria Ejidal.

Fuente: Tribuna del Yaqui