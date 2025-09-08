Pronóstico del clima en Sonora: Advierten CALOR extremo en Hermosillo HOY lunes 8 de septiembre

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El inicio de semana en Hermosillo se presenta con temperaturas elevadas y un cielo mayormente despejado, condiciones que reflejan la tendencia de calor extremo característica de la región en esta temporada. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo de hoy, lunes 8 de septiembre de 2025, para la capital de Sonora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, este lunes 8 de septiembre el clima en Hermosillo comenzará con valores cercanos a los 26°C en las primeras horas de la mañana, con una humedad que supera el 95 por ciento y que genera una sensación térmica de hasta 31 grados, incluso antes de la salida del sol. Entre las 6:00 y las 9:00 horas, las condiciones pasarán de nubes dispersas a un cielo completamente despejado, mientras que la temperatura aumentará de forma gradual hasta rondar los 29 grados.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

A media mañana, hacia las 11:00 horas, se prevé que el ambiente alcance los 32 grados, pero con una sensación cercana a los 40 debido al bajo movimiento de viento y al aumento del índice UV, que llegará a niveles muy altos.

Durante la tarde, Hermosillo experimentará el punto más cálido de la jornada. El termómetro se ubicará alrededor de los 38 y 39 grados, con una sensación térmica que podría superar los 43 grados en algunos sectores de la ciudad. Las horas más críticas se concentrarán entre las 14:00 y las 17:00, cuando el sol incida con mayor intensidad y el índice UV se ubique en rangos de riesgo muy alto, por lo que se recomienda limitar la exposición directa, usar bloqueador solar y mantenerse hidratado.

El viento, aunque presente en dirección oeste con rachas que oscilarán entre 9 y 27 kilómetros por hora, será insuficiente para mitigar el ambiente caluroso. Con el avance hacia la noche, las condiciones tenderán a moderarse. Alrededor de las 20:00 horas, el cielo se mantendrá despejado con temperaturas de 29 grados, aunque la sensación térmica seguirá siendo elevada, alcanzando los 35 grados debido a la humedad acumulada durante el día.

Hacia la medianoche, se registrarán valores de 26 a 27 grados, lo que marcará una ligera disminución en comparación con la máxima del día, pero todavía dentro de un rango cálido que caracteriza a la ciudad en estas fechas.

La madrugada del martes continuará bajo condiciones de cielo despejado, con temperaturas que descenderán a 28 grados, manteniendo una probabilidad mínima de lluvia cercana al dos por ciento. El viento soplará de forma leve desde el oeste, con velocidades menores a los 25 kilómetros por hora, lo que permitirá que el ambiente se conserve estable, aunque caluroso. ¡Toma precauciones!

