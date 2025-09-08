Sheinbaum anuncia programa para ganaderos, atienden afectacciones por Lorena y más en el Top3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Si tu deseo es arrancar este lunes 8 de septiembre con la mejor información sobre lo que acontece en Sonora, TRIBUNA es tu mejor opción. A continuación encontrarás un resumen con las noticias más interesantes que están marcando la agenda nacional. Claudia Sheinbaum anuncia millonaria inversión en programa para ganaderos. Conoce toda la información de esta y otras noticias en este Tribuna Top 3 Sonora.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Gobierno realiza acciones en favor de ciudadanía tras lluvias

A través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en conjunto con dependencias de los tres niveles, el Gobierno de Sonora ha dado puntual atención a los damnificados por las intensas lluvias que dejó el paso del ciclón tropical Lorena.

Estudiantes regresarán a clases con normalidad

El secretario de Educación y Cultura de Sonora, Froylán Gámez Gamboa, informó que las clases en instituciones de educación superior regresarán a la normalidad este lunes 8 de septiembre.

Sheinbaum anuncia inversión para ganaderos

Durante su reciente visita a Hermosillo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 831 millones de pesos en programa que impulsará la industria ganadera.

Fuente: Tribuna del Yaqui