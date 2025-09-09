Alfonso Durazo anuncia inversión para los malecones de Guaymas y Cochórit

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Una millonaria inversión para la construcción de nuevos malecones en la playa de El Cochórit, en Empalme, y playa Delfín en San Carlos, así como la rehabilitación del malecón turístico de Guaymas, anunció ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario sonorense dio a conocer que en las tres obras se va a aplicar una inversión de 690 millones de pesos, las cuales van a venir a catapultar a esta región en materia turística.

En visita de trabajo que hizo primero a El Cochórit, destacó que este malecón es un pendiente que tiene con los empalmenses, que tan generosos son con el movimiento de la Cuarta Transformación, "y ahora vengo aquí a pagarles, porque amor con amor se paga". En San Carlos, el gobernador Alfonso Durazo reiteró que Guaymas es un punto toral de su gobierno, en donde el estado y la federación han emprendido grandes obras que van a cambiar el rumbo de esta comunidad.

Expuso que, en el caso de San Carlos, con la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua, la ampliación del aeropuerto internacional 'General José María Yañes' y otras obras que se realizan, va a ser un destino en donde por miles y miles van a arribar los turistas, tanto nacionales como internacionales.

La titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur), Alejandra Castro Valencia, dio a conocer las características de los malecones, los cuales son con un diseño híbrido con absoluto respeto a la naturaleza y cumplimiento con todos los aspectos ambientales. Los alcaldes de Guaymas y Empalme, Karla Córdova González y Luis Fuentes Aguilar, respectivamente, agradecieron al gobernador Alfonso Durazo por estos ambiciosos proyectos, que beneficiarán a ambas comunidades.

Cifras

198

Millones de pesos será el costo del nuevo malecón turístico en la playa del Cochórit, en Empalme.

550

Millones de pesos es la inversión para el malecón de Bahía Delfín en San Carlos.

