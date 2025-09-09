Alfonso Durazo rinde su Cuarto Informe de Gobierno: Fecha, horario y cómo verlo EN VIVO

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, se encuentra próximo a presentar su Cuarto Informe de Gobierno, un documento que detalla los logros y avances alcanzados por su administración a lo largo de los últimos cuatro años. Esta entrega anual constituye una obligación legal y es un mecanismo clave para transparentar la gestión pública ante el Congreso del Estado.

A continuación, te explicamos cuándo y cómo podrás seguir este importante evento en vivo.

Alfonso Durazo se prepara para rendir su Cuarto Informe de Gobierno. Foto: Twitter

Fecha y hora del Cuarto Informe de Gobierno de Alfonso Durazo

Por ley, el gobernador debe entregar su informe anual de actividades al Congreso del Estado de Sonora el 13 de septiembre. Se prevé que la entrega del documento se realice entre las 10:00 y las 11:00 horas, en un acto protocolario en el que el mandatario estatal estará acompañado por miembros de su gabinete y por invitados especiales.

Tras la entrega formal del informe, Durazo Montaño ofrecerá un mensaje ante el Auditorio Cívico del Estado, donde expondrá los avances y logros alcanzados durante su administración.

El Congreso del Estado de Sonora trabaja actualmente en los detalles de la ceremonia, asegurando que se cumpla con el protocolo establecido para este tipo de actos. La presidenta de la Mesa Directiva, diputada María Eduwiges Espinoza Tapia, señaló que la recepción del informe permitirá a los legisladores revisar y analizar de manera exhaustiva los resultados presentados, tanto en comisiones como en el pleno del Congreso.

Cómo verlo en vivo

Para quienes deseen seguir la entrega del Cuarto Informe de Gobierno, la transmisión estará disponible a través de las plataformas digitales del Gobierno de Sonora. Asimismo, en TRIBUNA compartiremos el minuto a minuto de este histórico evento. Esto permitirá que la ciudadanía tenga acceso directo al evento y conozca los logros, avances y estrategias de la administración estatal en tiempo real.

Importancia de presentar Informes de Gobierno

El informe de gobierno no solo cumple con un requisito legal, sino que también representa un mecanismo de rendición de cuentas y transparencia ante la sociedad. Al presentar su informe, el gobernador Durazo Montaño ofrece un balance del ejercicio público, evidencia los avances en áreas clave como seguridad, desarrollo social, infraestructura y gobernanza, y permite a los legisladores y a la ciudadanía evaluar la efectividad de las políticas implementadas.

La entrega de este informe también abrirá un espacio de análisis para determinar qué áreas requieren ajustes o fortalecimiento, además de permitir un diálogo con representantes de diversos sectores de la sociedad sonorense.

