Ayuntamiento de Nogales analiza aplicación de tandeos por falta de lluvias

Nogales, Sonora.- Ante la escasez de lluvias de los últimos dos años, el Ayuntamiento de Nogales analiza la posibilidad de aplicar tandeos en las colonias para que toda la población tenga acceso al servicio de agua potable.

El presidente municipal, Juan Gim Nogales, dijo que una de las medidas que podrían tomar es el tandeo del agua en las colonias, debido a que la sequía persiste en la zona urbana como en toda región y es necesario garantizar el agua para todos los usos, como industrial, doméstico y agropecuario.

Sí, definitivamente tenemos que recurrir al tandeo por la problemática que tenemos en Nogales, pero ahí hemos sido muy responsables; también la ciudadanía ha sido parte de la solución que ha ido comprendiendo, pero sí, el tandeo lo tenemos que llevar a cabo”, aseveró.

El alcalde recordó que la lluvia con mayor captación se registró hace dos años y medio y fue de 55 milímetros; el resto de las precipitaciones han sido de menos de 20 milímetros, por lo que se requiere un mayor cuidado del agua. Agregó que en lo que va de su administración se han abierto siete pozos nuevos, por lo que se debe priorizar el cuidado del agua.

Fuente: Tribuna del Yaqui