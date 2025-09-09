Clima en Ciudad Obregón HOY 9 de septiembre: Advierten día caluroso y noche con LLUVIAS

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, enfrenta este martes 9 de septiembre de 2025, un panorama climático caracterizado por altas temperaturas y un ambiente mayormente despejado, con mínimas probabilidades de lluvia durante la noche. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo que advierten las autoridades meteorológicas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se presentó un cielo despejado con temperaturas que alcanzaron los 28°C poco después de las 5:00 horas, con una sensación térmica cercana a los 30 grados. A medida que avance la mañana, el ambiente se tornará más cálido y seco, con valores de hasta 34 grados alrededor de las 11:00 horas.

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY. Foto: Conagua

La radiación solar se mantendrá en niveles elevados, con un índice de rayos ultravioleta (UV) clasificado como muy alto, por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar y mantener una adecuada hidratación. Durante la tarde, el clima se mantendrá estable y sin presencia de nubosidad significativa. Las temperaturas llegarán a un máximo de 39°C, aunque la sensación térmica podría superar los 45 grados en determinados momentos, lo que convierte al calor en el principal factor de riesgo de la jornada.

El viento se mantendrá en calma, con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, sin que ello represente una variación notable en la percepción del ambiente. En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, los modelos indican que no habrá lluvias durante este periodo del día. Por la noche, el escenario será similar, con cielo despejado y temperaturas que descenderán lentamente hacia los 28 grados.

No obstante, la sensación térmica seguirá cercana a los 32 grados, manteniendo la percepción de un clima bochornoso. Aunque la humedad se mantendrá alta, la probabilidad de lluvia es mínima, estimada entre el dos y el cinco por ciento. Cabe señalar que en el último tramo de la jornada, alrededor de las 23:00 horas, existe la posibilidad de una tormenta aislada, con precipitaciones ligeras de hasta un milímetro y rachas de viento que podrían alcanzar los 38 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna / Comisión Nacional del Agua (Conagua) / The Weather Channel