Clima en Sonora 9 de septiembre: Monzón mexicano provocaría CHUBASCOS y DESCARGAS ELÉCTRICAS hoy en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades climatológicas están pronosticando que para hoy en la noche de martes 9 de septiembre se pueden presentar chubascos y descargas eléctricas en Sonora a causa del monzón mexicano. Aquí TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que las precipitaciones no te sorprendan.
De acuerdo con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional para esta noche, alrededor de las 21:00 horas, se esperan chubascos y descargas eléctricas en la región centro, costa, sur, norte y este de Sonora a causa del monzón mexicano en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente del país. Además, se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 30 kilómetros por hora.
El boletín de la Conagua menciona lo siguiente: "Durante esta tarde-noche y madrugada del día miércoles, el monzón mexicano, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Durango, Colima, Michoacán y Guanajuato; así como intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua". Con esto se prevé un alza de temperatura, por lo que se esperan máximas de 35 a 40 grados centígrados.
¿Cómo será el clima para mañana miércoles 10 de septiembre en Sonora?
De acuerdo con los reportes, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. "Por la mañana, ambiente cálido en la región y templado en sierras, así como caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región". Además, se señala que se tendrán temperaturas de 40 grados centígrados.
Cabe recordar que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) está advirtiendo que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del estado de Sonora durante los días 12 y 13 de septiembre, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas.
Fuente: Tribuna del Yaqui