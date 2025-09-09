Clima en Sonora 9 de septiembre: Monzón mexicano provocaría CHUBASCOS y DESCARGAS ELÉCTRICAS hoy en la NOCHE

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades climatológicas están pronosticando que para hoy en la noche de martes 9 de septiembre se pueden presentar chubascos y descargas eléctricas en Sonora a causa del monzón mexicano. Aquí TRIBUNA te presenta el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que las precipitaciones no te sorprendan.

De acuerdo con el último boletín del Servicio Meteorológico Nacional para esta noche, alrededor de las 21:00 horas, se esperan chubascos y descargas eléctricas en la región centro, costa, sur, norte y este de Sonora a causa del monzón mexicano en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente del país. Además, se prevén vientos de 20 a 30 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 30 kilómetros por hora.

El boletín de la Conagua menciona lo siguiente: "Durante esta tarde-noche y madrugada del día miércoles, el monzón mexicano, en combinación con un canal de baja presión sobre el occidente del país, aunado a inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur, Durango, Colima, Michoacán y Guanajuato; así como intervalos de chubascos en Sonora y Chihuahua". Con esto se prevé un alza de temperatura, por lo que se esperan máximas de 35 a 40 grados centígrados.

Lluvias en Sonora para hoy en la noche

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 10 de septiembre en Sonora?

De acuerdo con los reportes, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias fuertes que podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. "Por la mañana, ambiente cálido en la región y templado en sierras, así como caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región". Además, se señala que se tendrán temperaturas de 40 grados centígrados.

Cabe recordar que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) está advirtiendo que un nuevo frente frío se aproximará a la frontera noroeste del estado de Sonora durante los días 12 y 13 de septiembre, generando moderadas rachas de viento y un ligero descenso en las temperaturas.

Fuente: Tribuna del Yaqui