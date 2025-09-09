Clima Sonora HOY 9 septiembre: Alertan CALOR de hasta 45°C y LLUVIAS con descargas eléctricas

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Sonora amanece este martes 9 de septiembre con un ambiente que combina calor extremo y condiciones inestables que podrían derivar en lluvias y descargas eléctricas en distintos puntos del estado. Para que nada interrumpa tus actividades al aire libre, aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el clima en Sonora. ¡Lee con atención y toma precauciones!

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el monzón mexicano en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera será el principal responsable de las precipitaciones en la región noroeste. Estos fenómenos también podrían traer rachas de viento que, aunque no se esperan de gran intensidad, sí podrían superar los 45 kilómetros por hora en algunos puntos.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Durante la mañana, los municipios de la franja central y costera experimentarán un ambiente cálido, con cielos parcialmente despejados. En las sierras, el clima será más templado, ideal para quienes comiencen actividades temprano. La sensación térmica aumentará rápidamente con la salida del sol, alcanzando cifras cercanas a los 30 grados incluso en las primeras horas del día. Hacia la tarde, el calor será el gran protagonista.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 40 y 45°C en el noroeste, centro y sur del estado, lo que confirma a Sonora como una de las entidades más calurosas del país. Este ambiente sofocante se combinará con la presencia de chubascos dispersos que podrían generar actividad eléctrica y caída de granizo en zonas puntuales. La recomendación es evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado, ya que el índice UV alcanzará niveles muy altos.

Por la noche, aunque el termómetro descenderá ligeramente hacia valores de entre 27 y 30 grados, se prevé que las lluvias continúen en forma de chubascos aislados. Estas condiciones, aunque de corta duración, podrían ocasionar encharcamientos y complicaciones en tramos carreteros. Además, las descargas eléctricas seguirán presentes, por lo que se sugiere tomar precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Servicio Meteorológico Nacional (SMN) / Comisión Nacional del Agua (Conagua)