FOTOS: Colapso del vado 'San Bernardo' deja incomunicadas a rancherías de Álamos

Álamos, Sonora.- El Gobierno Municipal de Álamos se encuentra trabajando a marchas forzadas para poder rehabilitar parte del vado 'San Bernardo', el cual quedó destruido debido a la creciente del arroyo, dejando incomunicadas a múltiples comunidades rurales del norte de la localidad.

De acuerdo a los reportes por parte de Protección Civil, las comunidades que resultaron afectadas por la falta de acceso en el vado ‘San Bernardo’ son: Mesa Colorada, Chorijoa, Corogüi, Cochico Nuevo, Los Algodones, entre otras rancherías más.

Los trabajos

Samuel Borbón Lara, presidente municipal de Álamos, aseguró que a través de maquinaria pesada se busca tapar el flujo del agua en la parte norte para poder tener acceso a la otra parte del vado y realizar los trabajos de rehabilitación.

A partir de la falta de este vado, todas las comunidades del norte están incomunicadas, no pueden pasar… Ahorita abrimos brecha por la parte de arriba para que unos compañeros, a través de una máquina, se fueran hasta Corogüi, porque ahí hay deslaves de cerros", puntualizó.

En total, fueron seis vados los que terminaron destrozados, por lo que, junto al Gobierno del Estado, buscarán repararlos para que las localidades afectadas no queden incomunicadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui