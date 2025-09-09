Fuerzas federales reforzarán seguridad en Cajeme: Esta y más noticias en el Tribuna Top 3 Sonora

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- A través del resumen Tribuna Top 3 Sonora podrás conocer la mejor información de la entidad. Este martes 9 de septiembre entérate qué dijo el alcalde de Cajeme sobre el tema de seguridad en su conferencia La Comenta.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Escuelas de Sonora, sin daños de consideración

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC, aseguró que las escuelas del estado no presentan daños de consideración en su infraestructura tras el paso de la tormenta tropical Lorena.

Presentan a la Sexta Generación de Estancias Académicas en la Industria

El gobernador Alfonso Durazo encabezó la presentación de la sexta generación de Estancias Académicas en la Industria. Este programa busca que los jóvenes logren terminar su preparación y, sobre todo, que se puedan incorporar a la industria, asegurando un empleo.

Reforzarán la seguridad en Cajeme

El alcalde de Cajeme habló sobre su reunión con Omar García Harfuch, explicando que se abordaron temas de vigilancia, prevención y combate a la violencia. Javier Lamarque también anunció que se contará con mayor presencia de fuerzas federales en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui