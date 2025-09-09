Hasta 6 meses podría tardar la recuperación del sistema hackeado del Ayuntamiento de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de un par de semanas del hackeo que sufrió el sistema informático institucional del Ayuntamiento de Cajeme, que ha estado funcionando parcialmente gracias a que fueron rentados servidores externos, especialistas aseguran que la recuperación podría demorar hasta seis meses.
José Manuel Acosta, director de Sonora Cibersegura, mencionó en entrevista con TRIBUNA que, por una parte, el costo de 150 mil pesos por la renta de servidores puede ser justificado dependiendo de varios factores.
"El costo no es necesariamente excesivo, pero debe ser temporal y estar completamente documentado y justificado. Sobre la recuperación del sistema, depende crucialmente de la calidad de los respaldos previos al ataque", opinó.
Explicó que, en un escenario optimista, la recuperación podría tardar entre 2 y 4 semanas; mientras que en uno pesimista, entre 3 y 6 meses, y en uno intermedio, de 1 a 3 meses.
Fuente: Tribuna del Yaqui