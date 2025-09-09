Huatabampo cancela sus fiestas patrias; alcalde explica en VIDEO emergencia que obliga a tomar medida

Comparta este artículo

Huatabampo, Sonora.- En un video dado a conocer en redes sociales, el alcalde de Huatabampo, Alberto 'Beto' Vázquez Valencia, dio a conocer que las fiestas patrias del próximo 15 de septiembre serán canceladas con motivo de la emergencia que se vive en el municipio por el paso de la tormenta tropical 'Lorena', que dejó varias afectaciones.

"Me dirijo a ustedes para darles este mensaje, ante la situación emitida por Protección Civil, donde el comité de Protección Civil Municipal tuvimos una sesión donde se determinó no llevar a cabo las fiestas patrias, ya que lo que está viviendo nuestro municipio, pero también sabemos que viene un próximo evento meteorológico que puede afectar", afirmó Vázquez Valencia.

El alcalde dijo que están enfocados en el trabajo territorial para atender la situación de emergencia; esto implica que se visiten cada una de las comunidades que fueron afectadas por la lluvia. "Decirles a los ciudadanos que esto es basado en el trabajo que ha hecho Protección Civil, tanto del estado como del municipio". Agradeció a quienes se han sumado a dar el apoyo a los afectados y los que menos tienen; por eso mismo, invitó a los ciudadanos a seguir colaborando y entender la medida de la cancelación de las fiestas patrias.

Lluvias dejan afectaciones en Huatabampo

Fue esta región del sur de Sonora una de las más afectadas por los remanentes de la tormenta tropical 'Lorena', por lo que se tuvieron que habilitar distintos albergues para apoyar a la ciudadanía de las comunidades más afectadas. Los daños que dejó 'Lorena' en Huatabampo fueron tales que elementos de la Secretaría de la Marina (Semar) han tenido que sumarse a las labores de atención por las inundaciones que se provocaron por las lluvias.

Hace dos días, Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal, informó que en coordinación con personal de la Marina, su equipo de trabajo se dirigirá a los ejidos del sur de la ciudad, la cual es una de las zonas más afectadas. Esto para evaluar los daños a la infraestructura, así como asistir a las familias que requieran ser evacuadas.

El alcalde prometió seguir informando de los avances de la atención a las comunidades más afectadas. Ayer lunes 8 de septiembre se atendió a las comunidades de Coteco, Las Ánimas y Bachomojaqui.

