Instalan en Sonora 19 Centros Libre para garantizar bienestar y justicia a las mujeres

Hermosillo, Sonora.- Como parte del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), el gobernador Alfonso Durazo Montaño puso en marcha en Sonora la instalación de 19 Centros Libre, cuyo objetivo es que las mujeres tengan la facilidad de acceder a una vida libre de violencia y cuenten con apoyo y asesoría institucional mediante servicios especializados y estrategias de prevención, fortalecimiento y promoción de la igualdad sustantiva.

Con una inversión de 21 millones 697 mil 897 pesos para el Paibim que contempla la creación de estos centros, se prevé atender a más de 30 mil 900 mujeres en Sonora, consolidándose como una estrategia clave para la prevención de la violencia de género y el respeto de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en la entidad. Además, el Gobierno de Sonora creó este 2025 la primera Defensoría para las Mujeres y se comenzó con la Estancia Temporal para Mujeres sus hijas e hijos, en situación de víctimas de violencia extrema.

Los Centros Libre funcionarán en Hermosillo, Cajeme, Guaymas, Nogales, Agua Prieta, San Luis Río Colorado, Bavispe, Caborca, Cananea, Empalme, Etchojoa, Huatabampo, Magdalena, Moctezuma, Navojoa, Nogales, Opodepe, Puerto Peñasco y Santa Ana, brindando atención integral con enfoque en liderazgo, derechos humanos, salud, empoderamiento y atención a las violencias, contribuyendo así al cambio cultural hacia la igualdad de género.

Cada centro contará con un equipo multidisciplinario integrado por una coordinadora, una promotora de derechos humanos, una especialista en prevención de violencias, una psicóloga y una abogada, quienes estarán a cargo de ofrecer acompañamiento y servicios directos a las beneficiarias.

Fuente: Tribuna del Yaqui